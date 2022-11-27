«Росія вже не виграє цю війну»: Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ

Про це повідомило видання Spiegel із покликанням на виступ на партійній конференції у федеральній землі Брандебург.

Шольц також зазначив, що стає все більш очевидним, що Росія «не тільки не має перемогти у цій війні, а й не переможе у ній».

Він також зазначив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно — «фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї».