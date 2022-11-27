 
«  
  »

«Росія вже не виграє цю війну»: Шольц прокоментував ймовірність перемоги РФ

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що на цьому етапі перемога Росії у її війні проти України вже вкрай малоймовірна

Про це повідомило видання Spiegel із покликанням на виступ на партійній конференції у федеральній землі Брандебург.

Шольц також зазначив, що стає все більш очевидним, що Росія «не тільки не має перемогти у цій війні, а й не переможе у ній».

Він також зазначив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно  — «фінансовою, гуманітарною допомогою і постачанням зброї».

27 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  