Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами » Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину У суботу, 26 листопада російський агресор завдав удару по Чорнобаївці Херсонської області Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. «Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні. Не пробачимо підлим ворогам, які цілять по домівках мирних жителів! Вони дадуть відповідь за все!», — написав Янушевич. 24 листопада росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей.