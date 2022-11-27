Обладнання для відновлення енергосистеми іноді доведеться чекати по півроку

Про це розповів у ефірі Еспресо колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

«Є дуже великі проблеми з обладнанням, майже все резервне — використано. Особливо це стосується потужних трансформаторів, яких немає в резерві. Ми не можемо отримати їх в інших країнах, бо там інший клас напруги, особливо у високовольтного обладнання», — зазначив він.

На думку Плачкова, треба залучати кошти та робити замовлення у приватних компаніях.

«Ці агрегати виготовлюються десь 4-5 місяців, деякі, може й пів року. Це потрібно, щоб ми поетапно відновлювали в цілому енергосистему і забезпечити її надійне функціонування», — сказав ексміністр.

Він пояснив, чому зараз вимикається світло.

«Чому зараз відключення? Було на підстанції три трансформатори — два пошкоджені, лишився один. Він несе все споживання і, якщо в нас максимум навантаження, він може вийти з ладу. Тому енергетики вимикають світло, щоб розгрузити цей трансформатор», — підсумував Плачков.