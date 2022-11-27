Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що найближчим часом зросте загальний темп воєнних операцій, це може статися протягом наступних кількох тижнів — ISW

Аналітики повідомляють, що загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом наступних кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всьому театру бойових дій.

Українські та російські повідомлення з критично важливих ділянок фронту на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут та Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі ускладнені сильним болотом внаслідок дощів.

Як зазначають експерти, прогнозоване зниження температури по всій території України протягом наступного тижня, ймовірно, призведе до замерзання ґрунту і прискорить темпи бойових дій, оскільки мобільність обох сторін збільшиться.

Невідомо, чи будь-яка зі сторін активно готується до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час, але метеорологічні фактори, які перешкоджали таким операціям, почнуть послаблюватися.

У той же час російські чиновники продовжують зусилля з депортації дітей до Росії під виглядом програм медичної реабілітації та усиновлення.

Український центр спротиву повідомив 26 листопада, що російська окупаційна адміністрація в Луганській області провела медичні огляди 15 000 дітей у віці від двох до 17 років і встановила, що 70% дітей (10 500) потребують «спеціальної медичної допомоги», що вимагає їх вивезення до Росії для «лікування».

При цьому в інституті заявляють, що звіт центру узгоджується з попередньою оцінкою ISW про те, що російські чиновники проводять цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих українських територіях.

За даними аналітиків, російські посадовці, можливо, намагаються врівноважити вплив фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина через просування інших паралельних військових структур.

Зокрема, російські чиновники призначили пов’язаного з Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в’язниць на окупованих Росією територіях України, і Саркісян має намір використати цю роль для створення нової «приватної військової компанії».

За даними ISW, російські офіційні особи можуть і надалі сприяти існуючим паралельним військовим структурам Кадирова і зусиллям Саркісяна зі створення приватної військової компанії для протидії зростаючому впливу Пригожина.

Також аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, використовують інертні крилаті ракети Х-55 у своїй масованій кампанії ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, що ще більше підкреслює виснаження арсеналу високоточної зброї російських військових.

Ключові висновки ISW за підсумками аналізу бойових дій 26 листопада: