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Надані Україні західні гаубиці ремонтуватимуть у Польщі

Близько третини гаубиць, що передали Україні західні партнери, вийшли з ладу — у Польщі розгорнуто майстерню з ремонту техніки

Про це повідомляє The New York Times.

Як наголошується, приблизно третина із 350 західних гаубиць в Україні нині в небоєздатному стані.

Це пояснюється активністю щоденного використання техніки: українські військові випускають від 2 до 4 тис. снарядів на день.

Таким чином гаубиці швидко зношуються, а дальність і точність пострілів втрачається.

NYT стверджує, що заміна важкого ствола гаубиці неможлива в польових умовах, тож розв’язання проблеми стало пріоритетним завданням для Європейського командування сил США в Європі.

«З усім забезпеченням, яке надаємо Україні ми та наші союзники й партнери, ми працюємо. Потрібно, щоб вони мали належні пакети обслуговування, а також була можливість підтримувати роботу з часом», — заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Так, для ремонту пошкодженого озброєння США запустило в Польщі майстерню.

Стверджується, що Україна хотіла б розгорнути ремонтний пункт ближче з лінією фронту, аби повертати озброєння до роботи.

  • Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт 23 листопада зазначила, що центр ремонту української військової техніки в Словаччині запрацює вже в грудні.
  • Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще $400 мільйонів для оборонних потреб, до нового пакета увійдуть боєприпаси для NASAMS та HIMARS, засоби боротьби з безпілотними авіаційними системами, 200 високоточних артилерійських снарядів, 10 тисяч мін, високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM) та інша військова техніка.
27 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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