Надані Україні західні гаубиці ремонтуватимуть у Польщі

Про це повідомляє The New York Times.

Як наголошується, приблизно третина із 350 західних гаубиць в Україні нині в небоєздатному стані.

Це пояснюється активністю щоденного використання техніки: українські військові випускають від 2 до 4 тис. снарядів на день.

Таким чином гаубиці швидко зношуються, а дальність і точність пострілів втрачається.

NYT стверджує, що заміна важкого ствола гаубиці неможлива в польових умовах, тож розв’язання проблеми стало пріоритетним завданням для Європейського командування сил США в Європі.

«З усім забезпеченням, яке надаємо Україні ми та наші союзники й партнери, ми працюємо. Потрібно, щоб вони мали належні пакети обслуговування, а також була можливість підтримувати роботу з часом», — заявив Деніел Дей, речник Європейського командування США.

Так, для ремонту пошкодженого озброєння США запустило в Польщі майстерню.

Стверджується, що Україна хотіла б розгорнути ремонтний пункт ближче з лінією фронту, аби повертати озброєння до роботи.