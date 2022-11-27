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Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами

У період з 19 по 25 листопада українські морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами

Про це повідомляє командування морської піхоти.

«Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах», — пишуть у командуванні.

У період з 19 по 25 листопада воїни-морські піхотинці ліквідували 88 окупантів. Знищили 4 танки, 3 БМП, 6 САУ, 2 одиниці причіпної артилерії, 1 комплекс ЗРК, 2 міномети й 10 автівок.

Також демілітаризували 4 безпілотники та 4 сховища з боєприпасами.

 

27 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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