Росія вдарила по житлових будинках Чорнобаївки, поранено дитину Обладнання для відновлення енергосистеми іноді доведеться чекати по півроку » Морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами У період з 19 по 25 листопада українські морські піхотинці знищили 4 російські склади з боєприпасами Про це повідомляє командування морської піхоти. «Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах», — пишуть у командуванні. У період з 19 по 25 листопада воїни-морські піхотинці ліквідували 88 окупантів. Знищили 4 танки, 3 БМП, 6 САУ, 2 одиниці причіпної артилерії, 1 комплекс ЗРК, 2 міномети й 10 автівок. Також демілітаризували 4 безпілотники та 4 сховища з боєприпасами.