У Східній Європі наростили виробництво зброї

Військова промисловість Східної Європи збільшила темпи виробництва зброї через війну Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Спеціалізовані підприємства випускають зброю, артилерійські снаряди та інше військове обладнання темпами, яких не було з часів холодної війни.

Це пов’язано з тим, що країни регіону намагаються допомогти Україні у боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що з 24 лютого цього року США та Велика Британія надали найбільшу кількість прямої військової допомоги Україні. На третьому місці Польща, на дев’ятому – Чехія.

Деякі країни колишнього Варшавського договору досі побоюються Росії і вважають допомогу Україні питанням регіональної безпеки. Також російсько-українська війна відкрила нові можливості для військової промисловості Східної Європи.

«З огляду на реалії війни, що продовжується в Україні, та видимий настрій багатьох країн, спрямований на збільшення видатків на оборону, є реальний шанс вийти на нові ринки та збільшити експортні прибутки у найближчі роки», – сказав генеральний директор польського PGZ Себастьян Чвалек.

Державний оборонний концерн Польщі PGZ об’єднує понад 50 компаній, які виготовляють зброю та боєприпаси – від бронетранспортерів до безпілотних авіаційних комплексів.

Після початку повномасштабної війни PGZ вирішила вдвічі збільшити інвестиції в галузь – до 1,8 млрд доларів на наступні десять років, сказав Чвалек.

Доприкладу, якщо цього року PGZ виробить 600 ПЗРК Piorun, то у 2023 їхня кількість має зрости до 1000. За словами Чвалека, не всі ці переносні зенітно-ракетні комплекси вирушать до України, вони призначені і для інших замовників. Ешелон з Чехії для України з танками Т-72М та БМП-1. Весна 2022. Фото з соцмереж

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни повідомив, що країна відправила Україні зброї та техніки на 2,1 млрд доларів. Він додав, що майже всі компанії, які виробляють це озброєння і техніку, є приватними. За його словами, експорт зброї із Чехії цього року буде найвищим із 1989 року.