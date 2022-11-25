У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців

Про це у Медіацентрі йшлося під час дискусії на тему: «Як змінилось і як змінюється українське суспільство під час війни?»

«На запитання про те, як українці бачать перемогу, 55% відповідають, що це повне вигнання загарбників за кордони, як вони були станом до 2014 року», — зазначив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Повідомляється, що 90% українців вірять у перемогу.

«Ще понад 20% взагалі стоять на такій позиції, що перемогою буде стимуляція радикальних змін у самій Росії — як мінімум зміни влади. Порівняно з минулим роком, значно більше стало тих, хто вважає, що наша країна зможе найближчим часом подолати всі проблеми та труднощі. Якщо рік тому таких було лише 18%, то зараз понад 40%», — розповів Міщенко.

Також заступник директора Центру додав, що близько 40% опитаних вважають, що наша країна подолає труднощі у більш віддаленому майбутньому.