У Бундестазі готують резолюцію з визнання Голодомору геноцидом, голосуватимуть наступного тижня

Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу, голосування за неї відбудеться наступного тижня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда».
«Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом», — написав Дмитро Кулеба, додавши подяки політикам від SPD, «Зелених», «Вільних демократів» і Християнсько-демократичного союзу.
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