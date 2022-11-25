США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від «ядерки», — ЗМІ США начали охоту за спрятанным активами российских олигархов » У Бундестазі готують резолюцію з визнання Голодомору геноцидом, голосуватимуть наступного тижня Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу, голосування за неї відбудеться наступного тижня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда». «Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом», — написав Дмитро Кулеба, додавши подяки політикам від SPD, «Зелених», «Вільних демократів» і Християнсько-демократичного союзу.