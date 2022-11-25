Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні можуть діяти планові відключення

Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в етері «Єдиних новин».

Кудрицький інформує, що українська енергосистема нині об’єднана: всі області мають живлення. Також систему з’єднали з Євросоюзом.

«Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки», — зазначив очільник Укренерго.

Кудрицький наголосив, що через ворожий обстріл 23 листопада Україна втратила велику частину електроенергії на різних типах станцій: атомних, теплових та гідроелектростанціях. Енергетики в змозі відновлювати систему, однак абоненти мають зменшувати користування електрикою. Зараз країна отримує допомогу від міжнародних партнерів: обладнання, фінанси та матеріали, — це все спрямують на ремонтні роботи.

До того ж голова НЕК «Укренерго» стверджує, що Україна зможе імпортувати електрику з Європи в обсязі до 500 МВт. Однак ціна європейської енергії вища та для її залучення «потрібен спеціальний механізм імпортування».