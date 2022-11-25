США начали охоту за спрятанным активами российских олигархов

Западные страны арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов. Но это была относительно легкая добыча: яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах.

Затем начался поиск скрытых активов российских олигархов и чиновников, которые известны своим умением прятать концы в воду. В последние месяцы федеральные прокуроры США выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. По их словам, цель следователей – продраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов.

Требования поданы через несколько федеральных судов, в том числе Нью-Йорка и Хьюстона.

Прокурорам приходится преодолевать множество сложностей, как возникающих в ходе расследования, так и правового характера, отмечает WSJ. В первом случае им нужно найти активы, спрятанные профессиональными юристами, бухгалтерами и специалистами по финансовому планированию. Во втором им мешает отсутствие правовых инструментов, которые позволили бы не просто арестовать активы, но конфисковать их и, возможно, использовать для финансовой помощи Украине, как это призывают сделать Киев и некоторые западные политики.

Президентская администрация попросила Конгресс принять закон, расширяющий полномочия властей по конфискации российских активов и создающий юридические основания для передачи средств Украине. «У нас нет специального механизма для передачи украинскому народу средств, вырученных от конфискации активов олигархов», – сказал в сентябре на слушаниях член юридического комитета Сената демократ Шелдон Уайтхаус.