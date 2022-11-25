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Міністр оборони Британії Воллес порадив Україні активно наступати взимку

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес порадив українській армії зберегти динаміку наступу у зимовий період, використавши свою перевагу над ворогом, заявив Воллес в інтерв’ю The Daily Beast

«Враховуючи перевагу, яку українці мають у підготовці, техніці та якості особового складу над деморалізованими, погано навченими, погано оснащеними росіянами, в інтересах України було б зберегти динаміку протягом зими».

Воллес зазначив, що ЗСУ отримали від міжнародної спільноти 300 тис. комплектів зимового одягу, які є важливою необхідністю для зимового наступу.

Він також вказав на погане забезпечення російської армії.

«Російський підрозділ нещодавно був розгорнутий без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофічно для людини, яка йде в поле… У росіян є масштаби, але вони не дуже хороші. Ну, більшість хороших загинули», – сказав британський міністр оборони.

25 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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