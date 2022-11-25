Киевляне перешли в режим выживания, но остаются непреклонными

Жители разбомбленной столицы Украины ходили с пустыми бутылками в руках в поисках воды и толпились в кафе в поисках электричества и тепла, перейдя в режим выживания после того, как днем ранее новые российские ракетные удары погрузили город и значительную часть страны в темноту.

В городе с населением 3 миллиона человек можно было наблюдать сцены, в которые трудно поверить: некоторые киевляне собирали дождевую воду из водосточных труб, в то время как ремонтные бригады трудились над восстановлением систем водоснабжения.

Друзья и родные обменивались сообщениями, чтобы узнать, у кого восстановили подачу электричества и воды. У некоторых было одно, но не другое.

В результате воздушной атаки на энергосистему Украины у многих не осталось ни воды, ни электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро четверга около 70 процентов украинской столицы оставалось без электричества.

В то время как Киев оправлялся после ударов, Херсон в четверг подвергся самой мощной бомбардировке с тех пор, как украинские силы вернули контроль над городом две недели назад.

В Киеве, где холодный дождь падал на остатки снега, настроение было мрачным, но непреклонным.

Зима обещает быть долгой, но украинцы говорят, что если президент России Владимир Путин намерен сломить их, ему стоит подумать дважды.

«Никто не поступится своей волей и принципами только ради электричества», – сказала 34-летняя Алина Дубейко.

Без электричества, отопления и воды в доме, она твердо намерена придерживаться заведенного порядка дня. Она сказала, что, адаптируясь к жизни без привычных удобств, она использует два стакана воды для умывания.

При этом она заявила, что лучше остаться без электричества, чем жить в условиях российского вторжения, которое в четверг перешагнуло девятимесячный рубеж.

«Без света или без вас? Без вас!», – сказала она, повторяя слова президента Владимира Зеленского, сказанные, когда Россия нанесла первый из серии воздушных ударов по ключевым объектам украинской инфраструктуры.

Западные лидеры осудили кампанию бомбардировок.

«Удары по гражданской инфраструктуре – это военные преступления», – написал в «Твиттере» президент Франции Эммануэль Макрон.

31-летняя сотрудница департамента здравоохранения Катерина Лучкина начала собирать дождевую воду из водосточной трубы, чтобы хотя бы помыть руки на работе, где нет воды.

Она наполнила две пластиковых бутылки, терпеливо ожидая под дождем, пока они не наполнятся до краев. После этого то же самое сделала ее коллега.

«Мы, украинцы, такие находчивые, мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы не падаем духом», – сказала Лучкина.

Мэр города написал в Telegram, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу электричества. Также ведутся работы по ремонту водопроводов.