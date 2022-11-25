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Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори для лікарень України

Американський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських лікарень.

Акцію актор присвятив Дню Подяки, який традиційно святкують у США, повідомляють у міжнародному благодійному фонді «Здоров’я українського народу».

Лієв Шрайбер хоче допомогти українським медикам, які працюють в умовах постійних відключень електроенергії.

Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло.

«Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу», – зазначає Лієв Шрайбер.

25 ноября, 2022 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес

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