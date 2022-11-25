Погрязший в скандалах рэпер Канье Уэст начал в США президентскую кампанию Израильская компания создала набор для тестирования на беременность на основе анализа слюны » Американський актор Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори для лікарень України Американський актор Лієв Шрайбер збирає кошти на генератори для українських лікарень. Акцію актор присвятив Дню Подяки, який традиційно святкують у США, повідомляють у міжнародному благодійному фонді «Здоров’я українського народу». Лієв Шрайбер хоче допомогти українським медикам, які працюють в умовах постійних відключень електроенергії. Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло. Генераторами укомплектують медичні заклади, які знаходяться у регіонах, де найчастіше вимикають світло. «Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу», – зазначає Лієв Шрайбер.