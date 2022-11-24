 
«  
  »

Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада

У Генштабі Збройних Сил України уточнили, скільки ракет випустила Росія по українській території під час масованої атаки 23 листопада. 51 ракету та 5 безпілотників Силам оборони вдалося збити

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 24 листопада.

За минулу добу, 23 листопада, противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

У ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА «Ланцет».

51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

24 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  