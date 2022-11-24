Британская разведка: Россия перебрасывает все подразделения ВДВ на восток Украины Власти Эстонии рекомендовали снести 244 советских памятника » Министр энергетики Украины: к вечеру четверга в дома украинцев вернется свет Энергетики Украины обещают, что к вечеру четверга в дома украинцев вернется электричество. Накануне, вследствие очередного массированного российского ракетного обстрела во многих регионах страны, включая Киев, произошел блэкаут. Без света и тепла остались миллионы человек и сотни объектов критической инфраструктуры – больницы, отделения реанимации. Аварийно от энергосистемы были отключены три атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская, обесточены большинство тепловых и гидроэлектростанций. Quote Message: К 4 утра мы смогли объединить энергосистему, сейчас она снова едина. Запитаны объекты критической инфраструктуры, и мы будем увеличивать генерацию. Мы рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, поставлять электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит» from Герман Галущенко, министр энергетики и угольной промышленности Украины К 4 утра мы смогли объединить энергосистему, сейчас она снова едина. Запитаны объекты критической инфраструктуры, и мы будем увеличивать генерацию. Мы рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, поставлять электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит» Герман Галущенко, министр энергетики и угольной промышленности Украины Повреждения энергосистемы произошли также в Одессе, Харькове, Днепре, Львове, Николаеве и других городах. По словам Галущенко, повреждения нанесены масштабные, и на восстановление понадобится время. С пятницы, если не будет новых повреждений инфраструктуры, Украина вновь перейдет к плановым отключениям электроэнергии, добавил министр.