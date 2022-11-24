Держдеп: «Війна в Україні пережене Сирію за найбільшою кількістю задокументованих злочинів в історії людства» Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення » Ізраїль почав боротьбу з поставками Іраном зброї в Росію Ізраїльський уряд останнім часом передав багатьом західним державам та високопоставленим представникам НАТО досьє про постачання іранської зброї до Росії Про це повідомляє видання AXIOS. Ізраїль сподівається, що надана інформація допоможе посилити тиск Заходу на Тегеран. За цією інформацією, МЗС Ізраїлю ще наприкінці жовтня доручило посольствам у західних країнах активізувати роботу із привернення уваги до постачання іранської зброї до Росії, і з того часу було передано матеріали з цієї проблеми. Відзначимо, Іран постачає Росію ударними безпілотниками, а незабаром має намір передати ракети.