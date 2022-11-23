За найгіршим сценарієм доведеться евакуювати частину жителів Києва, — Кличко

Про це Кличко заявив у інтерв’ю Bild.

За його словами, на Київ може очікувати «найгірша зима з часів Другої світової війни».

«Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Він можливий, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура стала ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб до цього дійшло», — сказав Кличко.

Він додав. що російський диктатор Володимир Путін хоче змусити киян тікати та застосовує для цього по цивільній інфраструктурі.

«Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла і таким чином натиснути на президента України Володимира Зеленського», — зазначив Кличко.

Водночас він висловив переконання, що президенту РФ не вдасться досягти своєї мети.

«Моє враження: люди стануть тільки злішими, більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін», — наголосив Кличко.