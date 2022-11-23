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Воїни ЗСУ відбили 11 ворожих атак, окупанти завдали 5 ракетних ударів за добу

ЗСУ

Протягом 22 листопада Сили оборони відбили атаки окупантів в 11 районах, росіяни здійснили 45 обстрілів з РСЗВ та нанесли 5 ракетних ударів по Харківщині й Донеччині

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах», — звітує пресслужба.

22 листопада Сили оборони стримали військових РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала значних змін, військові не виявили ознак формування наступальних угруповань противника.

23 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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