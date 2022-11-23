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Предназначение вытяжка для педикюра

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Во время выполнения таких процедур, как педикюр, специалисты обязательно используют разные инструменты и приспособления для обработки стоп. Чаще всего в этом деле происходит фрезеровка кутикулы, избавление от ороговевшей части дермы, а далее покраска лаками. Любое спиливание и обработка ногтей, а также шлифовка пяток, предполагает образование большого количества пыли. От этого не только мастеру, но и посетителю будет намного удобней сидеть и сложно дышать. Для того чтобы избежать таких негативных последствий, рекомендуется покупать специальные вытяжки для педикюра.

Главное предназначение вентиляционных устройств состоит в том, что они, как пылесос, быстро избавляют пространство от остатков пыли и лака, поэтому никаких аллергических реакций ни у кого не будет. Вытяжка для педикюра устанавливается обязательно в салоне красоты, потому что это отвечает установленным санитарными и эпидемиологическим нормам.

Характеристики профессиональных вытяжек

Вытяжки, обычно имеют вид небольшого металлического или пластикового корпуса с установленными вентиляционными лопастями и решеткой. Как только включается питание, устройство начинает работать и на больших оборотах стягивает воздух и все ненужные частицы, которые появляются в процессе обработки ногтей. Все собранные компоненты помещаются в специализированный резервуар, который вовсе не контактирует с окружающими и не мешает мастеру в работе. Сами пылесборники, которые есть в вытяжке, могут быть многоразовые, поэтому их придется периодически очищать. Также, бывают и одноразовые, которые после каждого клиента придется менять.

Ассортимент вытяжек бывает разнообразным, поэтому каждый покупатель найдет для себя подходящие товары. Современные изделия отличаются по весу, размеру, мощности, внешнему оформлению и прочему. Также, в каталоге можно найти настольные, напольные и встроенные модели.

Прежде чем определить, какой именно тип вытяжки подойдет для работы, следует внимательно продумать, сколько именно клиентов, чаще всего бывает в салоне. От такого показателя будет зависеть, насколько мощный прибор следует брать. Можно выбрать среди таких моделей:

  1. Напольное изделие очень удобно, так как может располагаться в непосредственной близости с креслом, где обычно проводится процедура.
  2. Переносные вытяжки особенно подходят тем мастерам, которые работают и на выезде.
  3. Встроенные устройства идеальны для тех салонов, где постоянно есть большой поток клиентов.

Источник: Интернет магазин оборудования для салонов красоты УкрСалон https://ukrsalon.com.ua/

23 ноября, 2022 | Category: Новости

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