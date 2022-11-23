Как заниматься в тренажёрном зале: советы новичкам

Одни воспринимают занятия в зале как хобби, возможность познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Другие хотят укрепить свой организм, привести его в тонус. А третьи усердно работают тут над построением своего тела и формирование фигуры мечты. Но во всех случаях нужно знать, как заниматься в тренажерном зале, какой гейнер или другие спортивные добавки принимать, чтобы тренировки приносили и желаемый результат, и положительные эмоции.

Многие люди, попадающие в зал, предпочитают заниматься самостоятельно, в целях экономии или просто не желая ни с кем коммуницировать. Однако целесообразнее все-таки воспользоваться услугами инструктора, особенно если раньше вы не работали с тренажерами, которые нужно настраивать под физиологические особенности каждого конкретного человека.

Если вы все же хотите разобраться, как заниматься в тренажерном зале без тренера безопасно и эффективно, ознакомьтесь со следующими основными принципами занятий.

1. Начинайте тренировку с разминки. Специальные упражнения помогают разогреть мышцы, подготовить их к дальнейшим нагрузкам и минимизировать риск травмирования. В результате таких действий повышается эластичность мышц, улучшается их отклик на движения в упражнениях. Одним из наиболее часто встречающихся видов разминки является кардиотренировка, которая включает в себя работу на беговой дорожке, велотренажере или степпере.

2. После завершения разминки можно сделать простые упражнения с собственным весом на все группы мышц или уже более продолжительное среднескоростное кардио.

3. Далее следует приступить к базовым упражнениям. Они включают в работу сразу несколько мышечных групп и характеризуются рядом преимуществ:

активизируют метаболизм;

улучшают показатели силы, выносливости;

обеспечивают равномерную проработку всего тела;

способствуют формированию гармоничного рельефа мышц;

обладают жиросжигательным эффектом.

Достаточно выполнить два-три таких упражнения.

4. Должное внимание следует уделить и изолирующим упражнениям на каждую мышечную группу. Больше двух за одно занятие новичкам делать не рекомендуется. Главное понять, как правильно тренироваться в тренажерном зале, а не пытаться побить рекорд по количеству.

5. Заканчивайте тренинг заминкой и растяжкой для постепенного выведения мышц из активности и ослабления крепатуры в них, возникающей на следующее утро.

Занимайтесь правильно, с удовольствием, принимайте креатин купить который можно для обеспечения организма энергией в период серьезных физических нагрузок. И вас ждет потрясающий результат!