Через ракетні обстріли на Заході України перебої з електропостачанням: ситуація в областях

У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням

Про це передає «Еспресо.Захід».

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 13:10 та близько 14:20 у місті та у деяких населених пунктах області зникло світло.

«Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Після завершення тривоги на дороги обіцяють пустити додаткові автобуси. Через відсутність електроенергії також тимчасово призупинено подачу опалення і води.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що внаслідок ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.