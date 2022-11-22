Жити в режимі відключень світла українцям доведеться щонайменше до квітня

Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це написав СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

«Хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», — заявив він.

За його словами, якщо нових атак на енергомережу не буде, то то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.