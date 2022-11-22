У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень Зеленський підписав закон, яким скасовується пожиттєвий фінмоніторинг для високопосадовців » В США заявили о подготовке «нового Нюрнберга» для руководства России Пытки, убийства мирных жителей, казни военнопленных и гражданских, сексуальное насилие над женщинами и детьми, насильственное переселение, фильтрационные лагеря, где украинцы подвергаются физическому и психологическому насилию, – все эти действия российских войск носят «системный характер», заявила Бет Ван Шак, посол США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции. Ответственность за организацию этих преступлений, по ее мнению, несет высшее российское руководство. «Агрессия против Украины – это очевидное нарушение устава ООН, и у нас есть всё множащиеся доказательства того, что эта агрессия сопровождается систематическими военными преступлениями, совершаемыми в каждом регионе, где были размещены российские войска. Такие преступления включают сознательные, массовые и несоразмерные атаки на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры», – заявила Ван Шак журналистам. «Когда мы видим такие действия системного характера, включая создание обширной сети фильтрационных лагерей, очень сложно представить, как такие преступления могут быть совершены без указаний с самого верха командной вертикали», – сказала посол. Посол по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции представляет США в международных организациях, занимающихся расследованием военных преступлений и других злодеяний, участвует в международных программах по их предотвращению и возмещению ущерба в результате их совершения, привлечению виновных к ответственности. Помимо Украины Бет Ван Шак участвует в таких программах, связанных с Мьянмой, Центральной Африкой, Венесуэлой и др. Отвечая на вопрос журналиста, напомнившего, что 20 ноября начался Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками (в 1945 г.), Ван Шак отметила, что происходящее в Украине, «очевидно, указывает на новый Нюрнберг»: Как союзники в конце Второй мировой войны вместе реализовали первостепенную задачу восстановления справедливости, открыв новую эру ответственности за то, что на тот момент было худшим из преступлений, которые только можно себе представить, так сегодня нам выпадает задача привлечь тех, кто несет ответственность за военные преступления и другие злодеяния, что мы наблюдаем в Украине. С учетом нынешней войны и действий России в предыдущих войнах – в Чечне, Сирии, Грузии, «она, безусловно, повернулась спиной к этому наследию», т. е. наследию Нюрнберга, считает посол. Два месяца назад ООН назвала изнасилования «частью российской военной стратегии» на войне в Украине. А в понедельник Парламентская ассамблея стран НАТО заявила о необходимости создать международный трибунал для привлечения России к ответственности за войну. Он «позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство России», заявил руководитель постоянной делегации Украины Егор Чернев. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «террористическим государством» Ван Шак не стала отвечать на вопрос о том, считают ли США Владимира Путина виновным в военных преступлениях в Украине. Но отметила, что по международным законам положение об ответственности руководителей за преступления, совершенные подчиненными, позволяет прокурорам «идти до самого верха командной вертикали». Расследованиями преступлений в Украине занимаются несколько национальных и международных организаций – Международный уголовный суд в Гааге (МУС), ООН, европейские страны создали совместную следственную группу. Ограниченные полномочия МУС не должны помешать ему преследовать Путина за конкретные военные преступления и преступления против человечности, заявил в октябре министр юстиции Германии Марко Бушманн. Он рассказал, что Генеральная прокурора Германии в марте начала расследование по международному праву преступлений, совершенных на территории Украины, а осенью занялась созданием еще двух подразделений для работы в этой области. Международное уголовное право позволяет преследовать за уголовные преступления независимо от места их совершения и гражданства преступника, отметил министр. Однако существующие сегодня органы правосудия не имеют возможности провести процесс по делу о преступлении агрессии, по которому можно было бы привлечь к ответственности высшее руководство России (как это было сделано с лидерами нацистской Германии). Поэтому юристы и некоторые страны призывают к созданию специального международного трибунала.