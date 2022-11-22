У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень

Про це повідомляє профільний телеграм-канал «Авіаторщина», з посиланням на внутрішній лист заступника голови S7 Airlines з авіаційної безпеки та режиму Андрій Краюшкін

Імовірність такого розвитку ситуації в авіакомпанії не виключають на тлі посилення федеральними органами виконавчої влади Росії транспортної та авіабезпеки з метою підвищення ефективності захисту транспортного комплексу від актів незаконного втручання.

У S7 вважають, що оперативні штаби суб’єктів Росії можуть оголосити максимальний рівень безпеки щодо повітряних суден російських авіаперевізників за аналогією до встановлення з 10 листопада третього рівня безпеки щодо об’єктів повітряного транспорту, що знаходяться на територіях аеропортів Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.

У зв’язку з цим S7 проінструктувала пілотів про те, що у разі введення максимального рівня безпеки всі літаки в польоті повинні припинити перевезення, на всіх бортах на землі повинна бути припинена посадка пасажирів, а люди, що знаходяться в літаках, підлягають евакуації.

До таких кроків авіакомпанії спонукають вимоги, затверджені урядом РФ.