На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші

Наразі на Кінбурнській косі Миколаївської області триває військова операція в режимі тиші, але шторм в морі сприяє звільненню цієї території — начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк озповіла в ефірі телемарафону

: «Специфіка ситуації полягає у тому, що це географічні особливості. Підтягування туди сил ворог здійснює з тієї території, яка тимчасово окупована, тому він може собі дозволяти поновляти резерви навіть після того, як ми наносимо ураження…

Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Наразі це військова операція в режимі тиші».

За словами Гуменюк ця територія оточена водою, тому цей регіон «не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ».

Крім того, наразі навіть погода на боці України: «У ці часи там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі».

Погану погоду на Кінбурнській косі Гуменюк називає «плюсом» для України.

За словами представниці ОК «Південь», контроль над косою дозволить убезпечити зерновий коридор із Миколаївського порту.

Вона закликала міжнародних партнерів, звернути увагу на Миколаївський порт і допомогти гарантувати безпеку суден, які будут звідти виходити.