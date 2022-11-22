Кремль намагається “заглушити” критику росіян на адресу армії – ISW

Російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою на адресу російських військових – як усередині країни, так і за її межами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як відзначив один із російських “військових кореспондентів”, якого цитує ISW, Росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає “як кошеня проти носорога”.

Газета “Коммерсант” у понеділок повідомила, що Держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроєкту можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні та було націлене насамперед на західні соцмережі – на думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, “підвищує ризики соціальних конфліктів”.

Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля та відстоювати дії Росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.