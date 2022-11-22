Как правильно делать сушеные фрукты и овощи

На носу зима, уже лежит снег и возможно это последний шанс сделать запас сушеных фруктов и овощей на зиму. Еще в давние времена сушеные овощи были непременным атрибутом хорошей хозяйки на кухне. Ранее все сушилось либо на печи в холодную погоду, либо на разогретых батареях. Сейчас в сложный период электричество пришло на помощь в сушке продуктов и их заготовке. Наиболее удачным решением для вас может быть инфракрасная сушилка или хороший сушильный шкаф для фруктов , который подойдет при больших объемах.

Если у нас большой объем продуктов

В случае, если у вас большой объем фруктов и овощей, которые вы планируете заготовить на зиму, выбирайте более крупное оборудование — сушильный шкаф для фруктов , который позволит вам значительно увеличить производительность.Современный сушильный шкаф имеет очень высокое КПД, что позволяет вам также при небольших затратах энергии иметь значительные запасы сухофруктов. Система также программируется, настраивается должным образом, использует современные технологии сушки и заготовки продуктов. Здесь вы можете выбрать оборудование трех типов: климатическую сушку, инфракрасную и конвективную. Каждая из них имеет свои преимущества и все они сохраняют отличный вкус продукта и внешний вид.

Простая инфракрасная сушилка, которую можно приобрести на https://osushiteli.ua/sushka/infrakrasnaya, просто заказав необходимое оборудование предназначена для бытовых условий. Такой вид сушки имеет целый ряд преимуществ, а в частности:

идеальный внешний вид продукта

экономия энергии

компактность сушильной камеры

Система сушки овощей или фруктов на основе инфракрасного нагрева, это одним из самых современных и проверенных способов подготовить зимний запас сухофруктов или овощей. Пользоваться такой сушкой очень просто. Вы нарезаете продукт и укладываете его в сушку в вертикальные полки, выбираете время на таймере и запускаете простую программу. Дальше можете заниматься своими делами, через некоторое время просто взяв на пробу готовый продукт. При этом электроэнергии расходуется совсем немного, что очень важно для бытовых условий.

Как подготовить продукты к сушке

Процедура подготовки продуктов к сушке простая. Вы их должны просто помыть, почистить и проверить, чтобы на продуктах не было следов гнили, либо среди них не было посторонних предметов. Затем вы нарезаете продукт в зависимости от программы или рецепта тонким слоем, или слоем средней толщины. После этого продукт в один слой размещается на полочках сушилки и включается необходимая программа.

Желательно при этом, не смотря на то, что программа все делает сама, периодически контролировать состояние продукции.

Большое число пользователей уже многие годы использую современное сушильное оборудование для создания запасов сухофруктов и других продуктов. Самое время и вам присоединиться к ним!