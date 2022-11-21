Украина начала атаковать последнюю базу подлодок Черноморского флота

Надводный дрон ВСУ на днях атаковал порт в Новороссийске, сообщали пророссийские телеграмм-каналы Mash и «Рыбарь». Недалеко от этого порта находится военно-морская база, куда перевели часть Черноморского флота. Значит украинские беспилотники теперь могут достать и до него, пишет издание Naval News..

Беспилотник атаковал нефтяную гавань «Шесхарис». Данные о том, когда именно произошло нападение несколько отличаются. Mash писал, что взрыв в гавани произошел ночью 18 ноября. «Рыбарь» указывал, что атака случилась в ночь с 16 на 17 ноября.

Порт атаковали тем же типом беспилотника, который использовали ВСУ при нападении на Черноморский флот в Севастополе в конце октября, писал Mash. То, что эта атака состоялась показывает, что украинские беспилотники могут достать до военной базы в Новороссийске, указывает Naval News.

Как пишет издание, крупная военно-морская база в Новороссийске расположена совсем недалеко от нефтяного терминала. До сих пор эта база считалась безопасной, она находится в 675 км от Одессы, что намного дальше от украинской территории, чем Севастополь. Именно в Новороссийск переправили часть Черноморского флота после атаки ВСУ на Севастополь 29 октября, писал ранее Военно-морской институт США (USNI) со ссылкой на спутниковые снимки. Тогда военное руководство России сочло угрозу морских беспилотников настолько серьезной, что весь флот, господствовавший в начале войны на Черном море, не выпускают из портов, отмечает Naval News. Однако теперь беспилотники угрожают им и внутри новороссийского порта.

На базе находятся многие военные корабли, непосредственно участвовавшие в войне с Украиной, пишет Naval News. По их данным, среди них подводные лодки класса «Кило», которые в сентябре перебросили в Новороссийск из Севастополя. Там же находятся несколько крупных десантных кораблей, которые отправили в Черное море во время подготовки к вторжению.

Спутниковый снимок, сделанный ранним утром, показывает, что многие военные корабли были в порту, пишет Naval News.

Морские дроны производятся в Украине с использованием комплекса технологий. Их можно назвать наполовину гидроцикл, наполовину каноэ. Такие беспилотники могут нести небольшую боеголовку. 29 октября им удалось проникнуть вглубь Севастопольской гавани.