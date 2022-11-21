У США чоловік відкрив стрілянину в ЛГБТ-клубі, 5 людей загинуло, щонайменше 25 поранені

Про це повідомляє Reuters.

Нападника зупинили інші відвідувачі закладу. Поліція висунула підозру 22-річному Андерсену Лі Олдрічу та зазначила, що він використовував гвинтівку під час скоєння злочину. На стрілкові був військовий бронежилет, при собі він мав 6 магазинів з боєприпасами. На місці злочину було знайдено ще кілька видів стрілецької зброї.

За словами поліції, перший дзвінок про стрілянину надійшов незадовго до опівночі, нападника затримали протягом кількох хвилин.

Влада зазначає, що кілька поранених наразі у критичному стані.

В неділю, 20 листопада, поліція заявила, що почала розслідування аби дізнатися, чи був напад мотивований ненавистю. Reuters повідомляє, що у понеділок, 21 листопада, поліція має оприлюднити додаткові деталі злочину під час брифінгу.