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Тейлор Свіфт отримала головну нагороду на American Music Awards

Вночі 21 листопада у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження музичної премії American Music Awards, де нагороду «Артист року» отримала американська співачка Тейлор Свіфт

Про це повідомляє Deadline.

Співачка перемогла у всіх 6 номінаціях, в яких була представлена, завдяки чому отримала звання найбільш титулованого артиста American Music Awards в історії — за час існування премії, Тейлор Свіфт 40 разів перемагала у ній в різних номінаціях.

«За останні кілька років я випустила більше музики, ніж за попереднє десятиріччя. Я дійсно відчуваю, що це пов’язано з тим фактом, що ви, фанати, ясно дали зрозуміти, що хочете чути багато музики — ви підбадьорили мене», — прокоментувала власну перемогу співачка.

Вона також сказала, що чим більше музики випускала, тим більш щасливою почувалася, і тому подякувала фанатам за це щастя, оскільки вони мотивували її.

The American Music Awards — щорічна американська музична премія, заснована в 1973 році, де переможці обираються шляхом опитування глядачів та фанатів.

21 ноября, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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