Польща хоче розмістити системи ППО Patriot біля кордону з Україною

Віцепрем’єр-міністр, глава міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вітає пропозицію німецької колеги щодо розміщення додаткових пускових установок Patriot на території Польщі.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє RMF24.

Він повідомив, що під час розмови в понеділок запропонує розмістити їх поблизу кордону з Україною.

«Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною», — заявив Блащак.