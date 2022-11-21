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Перша людина у світі набрала пів мільярда підписників у Instagram

Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Крішітану Роналду став першою людиною у світі, яка набрала 500 млн підписників у Instagram

Про це свідчить статистика з акаунту Роналду в Instagram.

У понеділок, 21 листопада, кількість підписників на сторінку Роналду в Instagram сягнула 500 млн. Лише у лютому португальський футболіст, який виступає за англійський «Манчестер Юнайтед», перетнув позначку в 400 млн підписників.

Друге місце за кількістю прихильників у цій соцмережі займає аргентинський футболіст Ліонель Мессі з французького ПСЖ — на його сторінку підписалися 372 млн людей.

21 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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