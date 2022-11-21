Бум на Tesla в Украине только набирает обороты У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ » Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців Про це повідомив нардеп від «Слуги Народу», голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає канал Рада. «Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво РФ», — сказав Чернєв.