Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців
Про це повідомив нардеп від «Слуги Народу», голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає канал Рада.
«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво РФ», — сказав Чернєв.
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