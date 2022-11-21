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Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом

НАТО

У понеділок, 21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців

Про це повідомив нардеп від «Слуги Народу», голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає канал Рада.

«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але і вище керівництво РФ», — сказав Чернєв.

 

21 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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