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Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ

російські окупанти

Місто Сватове у Луганській області перетворилося на найбільш вразливу ділянку оборони російської армії на фронті

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового в Луганській області. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.

Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж лівого берега Дніпра, Сватове, ймовірно, є більш уразливим оперативним флангом російських військ.

«Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет. Однак командири стикаються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька. Як оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують потерпати від гострого браку боєприпасів і кваліфікованого персоналу», — дійшли висновку в розвідці Британії.

21 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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