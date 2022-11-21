Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останніх семи днів тривають інтенсивні артилерійські перестрілки навколо Сватового в Луганській області. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій та майже напевно частково укомплектовані погано навченими мобілізованими.

Завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж лівого берега Дніпра, Сватове, ймовірно, є більш уразливим оперативним флангом російських військ.

«Росіяни, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет. Однак командири стикаються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька. Як оборонна, так і наступальна спроможність Росії продовжують потерпати від гострого браку боєприпасів і кваліфікованого персоналу», — дійшли висновку в розвідці Британії.