Більшість поляків вважають, що інцидент з ракетою не вплине на стосунки з Україною

Більшість поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.

Такими є дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, передає «Європейська правда».

70,3% опитаних відповіли, що інцидент у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини, 0,7% — «скоріше покращить», 0,8% — «однозначно покращить».

Натомість 19,4% вважають, що відносини з Україною «скоріше погіршаться» і 1,2% — що вони «однозначно погіршаться».

Вибух у селищі Пшеводув Люблінського воєводства стався у вівторок, у день, коли російські війська розпочали широкомасштабну ракетну атаку на Україну. Ракета впала на територію зерносушарки в селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною, як пізніше повідомила польська влада, скоріш за все, з української системи ППО. Пролунав вибух, внаслідок якого загинуло двоє поляків. Наголошувалося, що все вказує на те, що ситуація, яка склалася, є наслідком прикрої випадковості.

Майже 65% опитаних поляків вважають, що підтримка України є «достатньою».

Кожен четвертий опитаний вважає, що допомога Україні є «занадто щедрою». З іншого боку, 7% опитаних назвали його «недостатнім».

Найпопулярнішими відповідями на питання, якою має бути польська допомога Україні, є: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї — наприклад, карабінів чи протитанкових гранатометів.

Кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки і танки. Про матеріальну допомогу говорить кожен четвертий опитаний.

Лише трохи більше одного відсотка опитаних вважають, що польський уряд повинен відправити своїх військових на допомогу Україні.

Опитування проводилося серед 1000 осіб 18-20 листопада за змішаною методикою.