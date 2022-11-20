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Франция передала Киеву две батареи ЗРК Crotale

Париж передал Киеву две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche. По его словам, запрос Киева о предоставлении радиолокационных станций сейчас рассматривается.
Также Украина получила две установки РСЗО М270 и боеприпасы к ним.

20 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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