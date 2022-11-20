У Зеленського розповіли, яких видів озброєння не вистачає Україні для перемоги над РФ » Франция передала Киеву две батареи ЗРК Crotale Париж передал Киеву две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche. По его словам, запрос Киева о предоставлении радиолокационных станций сейчас рассматривается.

Также Украина получила две установки РСЗО М270 и боеприпасы к ним.