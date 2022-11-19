Высшее образование в Испании

Испания является одним из лучших мест обучения среди европейских стран. Это интересная и гостеприимная страна с множеством возможностей для учебы, продвижения и общения. Студенты ценят вековой образовательный опыт, теплый климат и золотые пляжи.
Лучшие вузы Испании предоставляют широкий спектр преимуществ для иностранных студентов — многие из них предлагают программы обучения английскому, испанскому языку. Большинство престижных университетов Испании расположены в крупных городах — в Барселоне и Мадриде. Вузы страны очень открыты и гостеприимны, они проводят множество студенческих мероприятий в течение года, предлагая:
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Посетить городские достопримечательности,
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Познакомиться с культурой страны,
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Пообщаться с другими иностранными студентами со всех уголков земного шара.
Вузы Испании поделены на государственные и частные. Факультеты в них разделены на отделы, каждый из которых предлагает возможность изучения определенной области:
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Бизнес,
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Гуманитарные науки,
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Общественные науки.
Стоимость обучения вузах Испании для местных и иностранных студентов не одинакова, испанские студенты платят намного меньшую стоимость даже в самых престижных вузах, чем поступающие из-за рубежа. Ценообразование также зависит от типа университета, его престижности и выбранной специальности. К примеру, медицина, архитектура, учеба в бизнес-школе может стоить более 25 000€/год.
Вузы Испании: структура и особенности
Сектор высшего образования включает в себя 76 испанских университетов:
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45 государственных,
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31 частный университет, включая лучшие бизнес-школы.
Система образования страны регулируется Министерством образования и славится своим превосходством мирового класса и возможностями развития. Университеты в Испании предлагают как официальные, так и неофициальные степени. Обучение в вузах Испании следует Болонской системе, что означает, что официальные степени соответствуют формату 3 циклов и признаются по всей Европе:
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Бакалавриат,
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Магистратура,
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Докторантура.
Популярные направления для получения специализации в Испании:
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Искусство,
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Гуманитарные науки,
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Науки о здоровье,
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Социальные науки,
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Юридические науки,
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Инженерия,
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Архитектура.
Вузы Испании более теоретически ориентированы по сравнению с политехническими университетами, которые сосредоточены на практической части преподавания и обучения и обычно предлагают программы в области инженерии и архитектуры. Университетская система в Испании также включает в себя вузы, предлагающие:
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Дистанционное обучение,
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Онлайн-обучение,
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Докторскую степень.
Как поступить в университеты Испании, если студент не владеет испанским языком? В стране есть международные университеты, включая бизнес-школы, которые принимают на обучение ребят из любого уголка земного шара, и преподавание в них ведется в основном на английском. Работают американские вузы, которые предлагают широкий спектр вариантов обучения и имеют признание на международном уровне.
Особой популярностью пользуются высшие художественные школы страны:
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Консерватории,
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Театральные школы,
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Школы дизайна,
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Школы музыки,
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Танцевальные школы.
Высшее образование в Испании по данному направлению ориентировано на практику, где студенты получают необходимые и профессиональные знания в выбранной ими области искусства. Многие из этих высших школ искусств сотрудничают с крупными университетами, с помощью которых расширяют свои исследовательские программы.
Шкала оценок, используемая системой высшего образования в Испании:
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10 — высшая оценка,
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9-10 — выдающиеся успехи,
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7-8,9 — хорошо и отлично,
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5-6,9 — нижний пропускной номинал,
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0-4,9 — не сдано.
Академический календарь в испанских университетах обычно делится на два семестра. Формат един по всей стране — студенты начинают лекции в октябре и заканчивают в июне. Университеты в Испании проводят экзамены в конце первого семестра (в феврале) и в конце второго семестра (в июне).
Программы обучения в вузах Испании
Бакалавриат
Длительность обучения на программах бакалавриата — 4 года. По окончании студентам будет присвоено профессиональное звание grado. Получение степени бакалавра — это первый шаг в выбранной академической карьере: он направлен на то, чтобы подготовить студентов либо к получению магистерской программы, либо к поиску работы. Чтобы получить степень бакалавра в Испании, необходимо заработать 240 кредитов ECTS во время учебы.
Магистратура
Длительность обучения 1-2 года, студенты зарабатывают 60-120 ECTS. После окончания университета студенты получают профессиональное звание мастера. Степень магистра обычно позволяет сосредоточиться на теоретических знаниях, а также на применении и развитии навыков, которые помогут студентам стать специалистом в своей области. Высшее образование в Испании и получение степени магистра, как правило, требует масштабных исследований и индивидуальной работы.
Докторские степени
Длятся 3-5 лет (60 кредитов ECTS за учебный год) и доступны после окончания магистерской программы. Чтобы получить эту степень, студенты должны сдать и успешно защитить диссертацию в диссертационной комиссии, сдать докторскую экспертизу. В Испании только официальные курсы предлагают доступ к докторской программе.
MBA в Испании предоставляет студентам все востребованные навыки современного делового мира и может предложить уникальные карьерные возможности, так как испанская экономика является 5 по величине в Европе и одной из ведущих стран по экспорту и импорту в мире. Длительность учебы — 1-2 года.
Лучшие вузы Испании предлагают языковые курсы, которые в большинстве проводятся на испанском языке. Чтобы пройти курс, университеты требуют от студентов уметь понимать, читать и писать по-испански на продвинутом уровне. Это хороший шанс, чтобы выучить или освежить свои знания испанского. Большинство языковых курсов предлагаются университетами, поэтому они могут варьироваться по продолжительности.
Стоимость обучения в вузах Испании
Стоимость обучения в вузах Испании на программах бакалавриата — 5000-20 000€/год, в зависимости от престижности вуза, его местоположения и выбранной специальности. Магистратура — от 4500€/семестр, МВА — от 7000€/семестр. Курсы подготовки к поступлению в вуз — от 4900€/семестр.
Требования к поступлению
Как поступить в университеты Испании? Студенты, не входящие в ЕС, которые не имеют европейского аттестата или диплома IB, должны зарегистрироваться в системе UNED для сдачи вступительного экзамена в университет. Студенты, заинтересованные в получении докторской степени в Испании, должны подать заявление непосредственно в университет. Заявка подается в электронном виде. Пакет документов включает:
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Признанный аттестат о полном среднем образовании (на бакалавра),
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Копию паспорта или удостоверения личности,
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Фотографии,
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Заявление о цели, формулирующее мотивацию студента получить степень в выбранном университете,
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Подтверждение владения английским/испанским языком,
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Диплом бакалавра (для абитуриентов магистратуры).
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