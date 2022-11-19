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Втрати Росії за добу майже пів тисячі окупантів

Російська влада поклала 18 листопада в Україні щонайменше 420 своїх вояк, втратила 6 танків та 7 броньованих машин —  Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2885 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1867 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
19 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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