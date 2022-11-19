Хочу вести свою рубрику

У Білому домі заперечили тиск на Україну Высшее образование в Испании » Втрати Росії за добу майже пів тисячі окупантів Російська влада поклала 18 листопада в Україні щонайменше 420 своїх вояк, втратила 6 танків та 7 броньованих машин — Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2885 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5815 (+7) од,

артилерійських систем – 1867 (+2) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).