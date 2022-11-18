Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету поблизу Японії Угорщина оголосила про початок співпраці з Іраном » ЗСУ збили 6 ракет та 5 «шахедів» за добу Протягом 17 листопада українські Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 безпілотників Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 листопада. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів. «За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА «Шахед-136», — додали у Генштабі.