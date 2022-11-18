ЗСУ збили 6 ракет та 5 «шахедів» за добу

Протягом 17 листопада українські Сили оборони збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 безпілотників
Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 листопада.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів.
«За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА «Шахед-136», — додали у Генштабі.
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