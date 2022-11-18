В Індії запустили у космос першу приватну ракету

Про це інформує CNN.

Після запуску співзасновник Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан зауважив, що ця місія символізує не лише перший в Індії приватний запуск ракети, а й «потенціал нової Індії».

«Запуск ракети допоможе протестувати та перевірити більшість технологій у космічних ракетах-носіях серії Vikram орбітального класу, включаючи багато підсистем та технологій, які будуть випробувані на етапах до і після старту», — повідомляються у компанії.

546 кілограмову ракету запустили з космодрому на острові Шріхарікота, вона досягла висоти 89,5 кілометра.

Ракета виконає суборбітальну місію.

Згідно з даними компанії Tracxn, її заснували колишні інженери ISRO, які залучили 68 мільйонів доларів. Це перший стартап, який підписав меморандум про взаєморозуміння з ISRO.