В Індії запустили у космос першу приватну ракету

18 листопада індійський стартап Skyroot Aerospace за підтримки Організації космічних досліджень і розробок країни запустив у космос першу приватну ракету Vikram-S
Про це інформує CNN.
Після запуску співзасновник Skyroot Aerospace Паван Кумар Чандан зауважив, що ця місія символізує не лише перший в Індії приватний запуск ракети, а й «потенціал нової Індії».
«Запуск ракети допоможе протестувати та перевірити більшість технологій у космічних ракетах-носіях серії Vikram орбітального класу, включаючи багато підсистем та технологій, які будуть випробувані на етапах до і після старту», — повідомляються у компанії.
546 кілограмову ракету запустили з космодрому на острові Шріхарікота, вона досягла висоти 89,5 кілометра.
Ракета виконає суборбітальну місію.
Згідно з даними компанії Tracxn, її заснували колишні інженери ISRO, які залучили 68 мільйонів доларів. Це перший стартап, який підписав меморандум про взаєморозуміння з ISRO.
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