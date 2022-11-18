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У Маріуполі кількість окупантів зросла в 7 — 10 разів

У Маріупольському районі чисельність росіян зросла в 7 — 10 разів. Вони живуть у покинутих пансіонатах і на базах відпочинку

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

«Ми спостерігаємо зростання (кількості загарбників, — ред.). Воно почалося з п’ятниці, й можна стверджувати, що в 7 — 10 разів збільшилася кількість військових», — наголосив він.

За словами радника мера, росіяни повністю заселили узбережжя від Гурзуфа до Маріуполя. Усі покинуті пансіонати, бази відпочинку також заповнені окупантами. Крім того, они облаштовуються й у Мангуші, Нікольському, на півночі Маріупольського району.

18 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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