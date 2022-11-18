Турция ограничит вывоз российской нефти через Босфор

Турция негласно присоединяется к новым санкциям в отношении российской нефти, которые включают потолок цен и запрет на страхование танкеров.

С 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия. Как сообщает Bloomberg, такой циркуляр турецкое министерство транспорта направило судовладельцам.

Российским нефтяникам свободно получить страховку в рамках нового санкционного режима станет практически невозможно: с 5 декабря она будет доступа лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного потолка.

При этом санкции на страховые услуги станут практически тотальными. К ним присоединилась Британия, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P& I Clubs, или IG P& I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т. д.), которые в сумме обеспечивают страховками около 90% мирового тоннажа морских судов.

Турецкий чиновник из системы контроля за морскими перевозками подтвердил Bloomberg, что новые правила связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

От нововведений, признал чиновник, пострадают танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае ЧП, например разлития нефти. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов, подчеркнул чиновник.

Под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска — около 650 тысяч баррелей в сутки.