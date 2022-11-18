Тимоти Шаламе снялся для Variety

Тимоти Шаламе снялся для обложки журнала Variety и дал интервью изданию вместе со своими коллегами по фильму «Целиком и полностью» — актрисой Тейлор Расселл и итальянским режиссером Лукой Гуаданьино.

Тимоти Шаламе/Variety

В свое время фильм Гуаданьино «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в ролях влюбленных не только подарил молодому актеру мировую славу, но и сделал его одним из самых молодых номинантов на премию «Оскар».

Лука Гуаданьино и Тейлор Расселл/Variety

В интервью Тимоти рассуждал о своих киноработах. Так, он высказался о съемках в байопике о Бобе Дилане под названием Going Electric, которые были приостановлены, но, возможно, в скором времени будут возобновлены: «Я не переставал готовиться к этой роли, и это стало для меня одним из величайших подарков».

Тимоти Шаламе/Variety

Также Шаламе рассказал о работе с Флоренс Пью — актеры уже сотрудничали на съемках фильма «Маленькие женщины» и встретились снова на съемках продолжения «Дюны». «На съемочной площадке мы шутили, что продолжаем сниматься в этих фильмах, и в итоге снова оказываемся вместе, — рассказал Тимоти. — Флоренс действительно особенная. Она невероятная актриса».

Они также порассуждали о фильме «Целиком и полностью», в котором Шаламе сыграл главную роль. Премьера фильма состоялась в сентябре не Венецианском кинофестивале. Картина рассказывает о каннибализме. Гуаданьино сравнил этот фильм с сагой «Сумерки», а также с шедевром кинематографа — картиной «Молчание ягнят». «Я не сравниваю наш фильм с этим шедевром, — говорит он. — Но это была история любви, как и «Целиком и полностью». Это была забавная, запутанная история любви психоаналитика-каннибала и очень суровой женщины, которая хочет спасти себя, спасая другую девушку из логова серийного убийцы».