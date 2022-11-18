СБУ викрила масштабне онлайн-казино, яке перерахувало в Росію майже 3 млрд грн

СБУ заблокувала масштабне онлайн-казино, яке створили росіяни разом з українцями. Завдяки бізнесу зловмисники перерахували у РФ майже 3 млрд гривень

Про це інформує Служба безпеки України.

«Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино», — пише пресслужба.

Департамент кібербезпеки СБУ з’ясував, до злочинної організації входили громадяни України та РФ.

«Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни. Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів, персоналу, рекламну підтримку, а також облаштування комп’ютерної техніки та авторизацію клієнтів віртуального казино», — роз’яснили в СБУ.

Правоохоронці в результаті аналізу платіжних операцій встановили, що за час функціонування організації з України до Росії через крипто-перекази виведено майже 3 млрд грн.

Нині СБУ повністю заблокувала вебресурси та доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам незаконного онлайн-казино, серед яких 5 громадян України та стільки ж — росіян, повідомлено про підозру за створення, керівництво злочинної організації, легалізацію (відмивання) майна та незаконну діяльність з проведення азартних ігор.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів зловмисникам.