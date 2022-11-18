Польща веде переговори про закупівлю 200 HIMARS

Польща веде переговори про закупівлю близько 200 пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS.

Про це повідомляє Altair.

Віце-президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control зі стратегії та розвитку бізнесу Ріта Флаерті, розповіла про поточні переговори.

Нові пускові установки мають доповнити 20 HIMARS, які були замовлені у 2019 році, поставка яких очікуються в 2023 році.

РСЗВ М142 HIMARS 321 полку польової артилерії США. 2016 рік. США. Фото: army.mil

Переговори, які повинні завершитися підписанням контракту в найближчі місяці, швидше за все, на початку 2023 року. Однак необхідною умовою є отримання схвалення угоди від Держдепу США.

Маріуш Блащак під час підписання угоди, листопад 2022 Фото: Міноборони Польщі

За словами Ріти Флаерті, наразі ведуться переговори про закупівлю близько 200 пускових установок М142 HIMARS, що пов’язано, зокрема, з тим, що Польша планує придбати близько 300 південнокорейських ракетних комплексів K239 Chunmoo.

Start pocisku kierowanego z wyrzutni K239 Chunmoo. Zdjęcie z otwartych źródeł

Закупівля двох різних систем, на думку міноборони Польщі, викликана необхідністю диверсифікації поставок озброєння. Однак наголошується, що наразі неможливо використовувати корейськими пусковими установками американські 227-мм боєприпаси GMLRS і 610-мм балістичні ракети ATACMS.

У виданні зазначають, що перевагою американської пропозиції є потужна американська промислова база, яка може стати суттєвою опорою у разі збройного конфлікту. Збройні сили Польщі, як зараз і Україна, могли б розраховувати на постачання додаткового озброєння, і насамперед великої кількості боєприпасів з американських запасів.

У Польщі також може бути створений промислово-ремонтний потенціал, який обслуговуватиме не лише потреби збройних сил Польщі. Lockheed Martin передбачає, що Польща може стати центром обслуговування американських реактивних артилерійських систем, у тому числі тих, що використовуються американськими військами, дислокованими в Європі, а також союзниками.