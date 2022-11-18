Польща веде переговори про закупівлю 200 HIMARS

Польща веде переговори про закупівлю близько 200 пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS.
Про це повідомляє Altair.
Віце-президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control зі стратегії та розвитку бізнесу Ріта Флаерті, розповіла про поточні переговори.
Нові пускові установки мають доповнити 20 HIMARS, які були замовлені у 2019 році, поставка яких очікуються в 2023 році.
Переговори, які повинні завершитися підписанням контракту в найближчі місяці, швидше за все, на початку 2023 року. Однак необхідною умовою є отримання схвалення угоди від Держдепу США.
За словами Ріти Флаерті, наразі ведуться переговори про закупівлю близько 200 пускових установок М142 HIMARS, що пов’язано, зокрема, з тим, що Польша планує придбати близько 300 південнокорейських ракетних комплексів K239 Chunmoo.
Закупівля двох різних систем, на думку міноборони Польщі, викликана необхідністю диверсифікації поставок озброєння. Однак наголошується, що наразі неможливо використовувати корейськими пусковими установками американські 227-мм боєприпаси GMLRS і 610-мм балістичні ракети ATACMS.
У виданні зазначають, що перевагою американської пропозиції є потужна американська промислова база, яка може стати суттєвою опорою у разі збройного конфлікту. Збройні сили Польщі, як зараз і Україна, могли б розраховувати на постачання додаткового озброєння, і насамперед великої кількості боєприпасів з американських запасів.
У Польщі також може бути створений промислово-ремонтний потенціал, який обслуговуватиме не лише потреби збройних сил Польщі. Lockheed Martin передбачає, що Польща може стати центром обслуговування американських реактивних артилерійських систем, у тому числі тих, що використовуються американськими військами, дислокованими в Європі, а також союзниками.
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