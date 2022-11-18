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Израиль разрешил поставлять Украине вооружения с израильскими компонентами

Руководство Израиля обсуждает расширение помощи Украине – СМИ
Израиль дал членам НАТО, в том числе Великобритании, разрешение на поставку в Украину систем вооружения, которые состоят, в том числе, из израильских компонентов.

В частности, речь идет о системах управления огнем и радиоэлектронике, пишет журналист «Гаарец» Ави Шарф.

Кроме этого, по данным прессы, Израиль согласился о закупке «стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.

Стало известно также, что Израиль потратил миллионы долларов из своего бюджета на военную поддержку Украины. Это произошло после просьбы Байдена помочь ВСУ в их оборонительной войне. Закупленная Израилем военная помощь будет передана через страны НАТО. Это включает в себя обширный арсенал средств, приборов и другого «стратегического оборудования». Не сообщается, что это за «оборудование», но известно, что Израиль потратил на него многие миллионы долларов из своего национального бюджета.

18 ноября, 2022 | Category: Израиль, Новости, Россия, Украина

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