Элиты в окружении Путина уже понимают, что война проиграна

Серия поражений в войне против Украины с кульминацией в виде сдачи Херсона омрачила и без того невеселые настроения российских «элит».

Хотя Кремль продолжает верить, что армия сможет переломить ситуацию на фронте, а газовый и энергетический шантаж в конечном итоге лишат Киев западной поддержки, в ближнем кругу президента Владимира Путина растет осознание неизбежной капитуляции.

«Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли», — сказал «Медузе» источник, близкий к предпринимателям из окружения Путина. Бизнесмены, по его словам, уже начинают думать о том, «как жить дальше» и какое место они займут в России будущего.

Обрушив град из ракет на украинскую энергосистему и угрожая миллионам жителей отсутствием света и тепла зимой, Кремль надеется добиться внутриполитического «взрыва» в Украине с возможной отставкой президента Владимира Зеленского, говорят источники «Медузы».

Но веру в позитивный исход украинской авантюры теряют даже высокопоставленные чиновники. Многим из них все более разумной кажется позиция «не вписываться в спецоперацию полностью», рассказывают источники. Так растет «партия молчания», представители которой послушно исполняют указания, но избегают милитаристских речей.

«Гнетущее впечатление», по словам источников «Медузы», на чиновников правительства и АП произвели «метания» Путина по зерновой сделке. Россия, напомним, объявила о выходе из нее, а затем вернулась спустя четыре дня, когда Турция дала понять, что ее флот защитит корабли с украинским продовольствием.

Загнанный в тупик, Путин продолжает изолироваться. И это беспокоит чиновников, которые жалуются на полную закрытость «высшего руководства». «Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать», — говорит источник «Медузы».

Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, подтверждают: многие в экономической и бизнес-элите России считают войну трагической ошибкой, и на девятый месяц вторжения эта точка зрения только укрепилась. Даже внутри правительства множество людей выступают против войны, но они слишком напуганы, чтобы говорить открыто, тогда как олигархи самоустранились из политического поля, чтобы их «заводы продолжали работать», рассказывают источники агентства.

Несмотря на недовольство, ни чиновники, ни бизнесмены не намерены предпринимать какие-либо действия против Путина, солидарны источники Bloomberg и «Медузы». «Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось», — признается один из них.