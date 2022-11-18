Диверсія на «Північних потоках»: слідчі знайшли сліди вибухівки

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

Про це йдеться у заяві прокурора Матса Юнгквіста, повідомляє «Європейська правда«.

«Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент», — розповів прокурор.

За його словами, «попереднє розслідування є дуже складним та всеосяжним», і робота продовжується.

Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Подальших подробиць він не надав.

Наприкінці вересня через масштабні прориви трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» стався витік газу, який було видно з поверхні Балтійського моря.