 
«  
  »

Диверсія на «Північних потоках»: слідчі знайшли сліди вибухівки

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

Про це йдеться у заяві прокурора Матса Юнгквіста, повідомляє «Європейська правда«.

«Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент», — розповів прокурор.

За його словами, «попереднє розслідування є дуже складним та всеосяжним», і робота продовжується.

Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Подальших подробиць він не надав.

Наприкінці вересня через масштабні прориви трубопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» стався витік газу, який було видно з поверхні Балтійського моря.

18 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  