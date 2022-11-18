«Армія тіней»

вирішив нагадати про «катрусін кінозал», до якого ми вже давно не долучались.

Сьогодні він без дітей.

Дорослий фільм від класика гангстерского кіно Жана Мішеля Мельвіля — «Армія тіней».

У фільмі розповідається про діяльність французського руху Спротиву під час другої світової війни.

Фільм буже драматичний, практично всі герої гинуть, часто не маючи навіть можливості зробити правильний вибір.

Майстер «Нової хвилі» на нуару Жан Мішель Мельвіль сам в минулому учасник Спротиву, військовий диверсант, якось в інтерв’ю сказав, що реально весь рух Спротиву у Франціїї це всього лише було кілька сотень відчайдушних сміливців, значна кількість з яких до конінця війни загинула.

З мільонів…

Не дуже схоже на офіційні пресс-релізи та парадні романи того періоду. ((

Фільм не сприйняли ні критики, ні французи. Скоріш за все тому, що багато хто з них побачив в цьому фільмі саме себе.

Прокат провалився, фільм забули, але — це один з шедеврів режисера, з часом це стало зрозуміло.

Мельвіль створив сильне, напружене, драматиче та чесне кіно.

Вважається, що це одна з найкращих ролей мого улюбленого актора Ліно Вентури, який у фільмі чимось схожий на Жана Габена.

У фільма великий доволі хронометраж, та він від цього тільки отримав, а не втратив.

В дійсності це фільм й про нас. Дивлячись його, згадуються наші бійці Спротиву в Херсоні, Маріуполі, Мелітополі, та інших містах та містечках.

Перекладіть цей сюжет на сучасність, і ви побачите багато паралелей.

Виталий Рождаев